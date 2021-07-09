Son dakika! Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden maket gemi ustasına vefa

Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden maket gemi ustasına vefa Samsun'da yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden maket gemi ustası Hulusi Arslantürk için bir sergi düzenlendi.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden maket gemi ustasına vefa

SAMSUN - Samsun'da yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden maket gemi ustası Hulusi Arslantürk için bir sergi düzenlendi. Sergide Arslantürk'ün 70'e yakında eseri sergilendi.

Samsun'da ürettiği özel maket gemilerle ünü yayılan ve bu konuda birçok kişi yetiştirmiş Hulusi Arslantürk, 61 yaşında korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Sevenleri ise usta Hulusi Arslantürk'ün anısına İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde maket gemilerin bulunduğu bir sergi düzenledi. İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nin büyük katkılarıyla açılan sergide çok sayıda vatandaş katıldı. Bandırma Vapuru, Nusret Mayın Gemisi gibi tarihi gemilerin maketini üreterek tarihe ayna tutan Hulusi Arslantürk için sergilenen vefa örneği sevdikleri tarafından takdirle karşılandı.

Hulusi Arslantürk'ün öğrencisi Harun Karatay, "Bugün yılların emeğini bu amaçla koruyan, çalışan ve büyük emekler sarf eden ustamın anısına güzel bir sergi düzenledik. Kendisinin bu işte öncü olduğu 30 yılı aşkın süredir bu işe emek verdiği bilinmektedir. Bu işi seven ve bir sürü öğrenci yetiştiren ustam geriye bıraktığı bu eserleri gelip görülmesini tavsiye ediyorum. Belki bu sergi bir daha yapılamayacak, belki ustam adına bu işler bir daha yapılamayacak. O yüzden birkaç gün sürecek bu sergiyi herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ustam görüntü amacıyla sert mizaçlıydı. İçinde bambaşka güzel duygular yatan ve hiç kimsede olmayan öğrenci yetiştirmeye bildiği bilgiler, tümünü aktarmaya ömrünü adamış bir insandı. Müthiş bir insandı" dedi.

Hulusi Arslantürk'ün öğrencisi aynı zamanda çocukluk arkadaşı Engin Çoban ise, "Hocamız özverili, para için yapmayan, gönül için yapan adam gibi adamdı. Benim çocukluk arkadaşımdı. Hep kendisinden bir şeyler öğrendim. Gerçek anlamda hep verici olan istemeyen bir insandı. Ölümü bizi çok üzdü. Çok büyük bir kayıp" diye konuştu.

Sergiye ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin ve sevenleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal