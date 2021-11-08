Son dakika! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 824 oldu

19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 832 testte 27 bin 824 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 255 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 832 testte 27 bin 824 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 255 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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