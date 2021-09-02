Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu (2)
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu (2)

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'GAZİANTEP'İN RENGİ MAVİ, BAYBURT'UN RENGİ MAVİYE YAKIN'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Merhaba Gaziantep. Şimdi Kalemiz gibi bir Mavimiz var. Covid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde.

'GAZİANTEP'İN RENGİ MAVİ, BAYBURT'UN RENGİ MAVİYE YAKIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Merhaba Gaziantep. Şimdi Kalemiz gibi bir Mavimiz var. Covid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım" ifadelerini kaydetti.

Koca, Bayburt'taki aşılama oranının da yüzde 65'in üzerine çıktığını belirterek, "Şen ol Bayburt!' Covid-19'a karşı risk düzeyin biraz daha azaldı. Yüzde 65'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranını yüzde 75'in üstüne çıkarmanı, haritadaki risk rengini Sarıdan Maviye çevirmeni bekliyoruz" dedi.

Haber: ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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