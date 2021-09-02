Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu (2)

'GAZİANTEP'İN RENGİ MAVİ, BAYBURT'UN RENGİ MAVİYE YAKIN'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Merhaba Gaziantep. Şimdi Kalemiz gibi bir Mavimiz var. Covid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde.