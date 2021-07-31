Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 332 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 332 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 332 oldu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

19 Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 259 bin 196 testte 22 bin 332 vaka tespit edildi. 79 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 259 bin 196 testte 22 bin 332 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 107 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,03, 2'nci doz ortalaması yüzde 43,93 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 40 milyon 982 bin 884, 2'nci dozda 27 milyon 269 bin 936 ve 3'üncü dozda 4 milyon 885 bin 70 olmak üzere toplam 73 milyon 137 bin 890 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'AŞI İLE BAĞIŞIKLIK KAZANIRSAK, DURUM LEHİMİZE DÖNECEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel vakalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" dedi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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