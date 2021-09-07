Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 962 oldu (2)
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Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 962 oldu (2)

Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 962 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri... KONYA VE KARS MAVİ, MUŞ SARI OLDUBakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Konya ve Kars'ın Risk Haritasındaki renginin maviye, Muş'in ise sarıya döndüğünü duyurdu.

KONYA VE KARS MAVİ, MUŞ SARI OLDU

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Konya ve Kars'ın Risk Haritasındaki renginin maviye, Muş'in ise sarıya döndüğünü duyurdu. Koca, açıklamasında, "Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini Konya yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye'de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya. Kars, ilk doz aşı oranında yüzde 75'i geçerek Orta Risk Seviyesini, Düşük Risk Seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 Sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! Mavi Kars'ı kutluyoruz. 'Aramızdaki tek Turuncu da Sarı oldu!' Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkaran Muş'u kutluyor. ve Türkiye'nin dört bir yanı!" ifadelerini kaydetti.


Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 962 oldu (2)
Son dakika: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 962 oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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