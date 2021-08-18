Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 944 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 944 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 944 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 944 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 944 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi. 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 72,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 54,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 25 bin 676, 2'nci dozda 34 milyon 128 bin 107 ve 3'üncü dozda 7 milyon 195 bin 181 olmak üzere toplam 86 milyon 413 bin 772 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Gümüşhane, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'YARIN BUGÜNDEN DAHA GÜVENLİ OLACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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