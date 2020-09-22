Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 639'a yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 639'a yükseldi

Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 639'a yükseldi
22.09.2020 20:21 | Son Güncelleme: 22.09.2020 20:32

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 114 bin 311 testten 1692'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 65 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 639'a yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 114 bin 311 test yapıldı, 1692 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken 1261 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, toplam hasta sayısı 306 bin 302, toplam vefat sayısı 7 bin 639, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı 1522, toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696 oldu. 

'AGIR HASTA SAYIMIZ 1522'YE YAKLAŞTI'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Ağır hasta sayımız 1522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Haber:  ANKARA, -


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Muharrem İnce Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Gülay Cem Yılmaz Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 639'a yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 20:35:58. #1.14#
title