Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 574'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 574'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 574'e yükseldi
21.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:35

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 112 bin 942 testten 1743'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 574'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 112 bin 942 test yapıldı, 1743 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken 1202 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, toplam hasta sayısı 304 bin 610, toplam vefat sayısı 7 bin 574, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.8, ağır hasta sayısı 1491, toplam iyileşen hasta sayısı 268 bin 435 oldu. 

'AGIR HASTA SAYIMIZ 1500'E YAKLAŞTI'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 1743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir" değerlendirmesinde bulundu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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