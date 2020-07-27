Son Dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 630'a yükseldi Son dakika güncel haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 283 testten 919'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 630 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 210 bin 469'a yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 283 test yapıldı, 919 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 982 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, toplam vaka sayısı 227 bin 19, toplam vefat sayısı 5 bin 630, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1263, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı 210 bin 469 oldu.

'21 İLDE SON 3 GÜN YOĞUN BAKIM HASTAMIZ OLMADI'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA