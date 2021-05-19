Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 45 bin 419'a yükseldi
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Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 45 bin 419'a yükseldi

Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 45 bin 419'a yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberi: SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 218 bin 683 testte, 11 bin 553 vaka ile 902 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 233 kişi ile toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 218 bin 683 testte 11 bin 553 vaka, 902 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 271 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691, toplam vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, toplam vefat sayısı 45 bin 419, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 162, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 980 bin 516 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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