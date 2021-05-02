Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 40 bin 844'e yükseldi

Son dakika haber... 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 240 bin 145 testte, 25 bin 980 vaka ile 2 bin 587 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 340 kişi ile toplam can kaybı 40 bin 844'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 240 bin 145 testte 25 bin 980 vaka, 2 bin 587 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 340 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 182 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 47 milyon 744 bin 338, toplam vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, toplam vefat sayısı 40 bin 844, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 532, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 480 bin 381 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı