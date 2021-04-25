Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 358'e yükseldi
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Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 358'e yükseldi

Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 38 bin 358'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 260 bin 280 testte, 38 bin 553 vaka ile 2 bin 801 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 347 kişi ile toplam can kaybı 38 bin 358'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 260 bin 280 testte 38 bin 553 vaka, 2 bin 801 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybederken, 51 bin 236 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258, toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, toplam vefat sayısı 38 bin 358, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 590, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 73 bin 644 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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