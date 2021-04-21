Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 318 bin 839 testte, 61 bin 967 vaka ile 2 bin 932 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 362 kişi ile toplam can kaybı ise 36 bin 975'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 318 bin 839 testte 61 bin 967 vaka, 2 bin 932 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 362 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 213 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 44 milyon 728 bin 595, toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, toplam vefat sayısı 36 bin 975, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 398, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 844 bin 342 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı