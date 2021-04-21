Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldi

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 318 bin 839 testte, 61 bin 967 vaka ile 2 bin 932 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 362 kişi ile toplam can kaybı ise 36 bin 975'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 318 bin 839 testte 61 bin 967 vaka, 2 bin 932 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 362 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 213 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 44 milyon 728 bin 595, toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591, toplam vefat sayısı 36 bin 975, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 398, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 844 bin 342 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Ebru Gündeş Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 975'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 21:21:04. #1.16#

title