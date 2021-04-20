Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 613'e yükseldi
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Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 613'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 613'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 322 bin 128 testte, 61 bin 28 vaka ile 2 bin 895 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 346 kişi ile toplam can kaybı da 36 bin 613'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 322 bin 128 testte 61 bin 28 vaka, 2 bin 895 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 346 kişi hayatını kaybederken, 55 bin 592 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, toplam vefat sayısı 36 bin 613, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 375, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 792 bin 129 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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