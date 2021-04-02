Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 892'ye yükseldi

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 892'ye yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 892'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 248 bin 968 testte, 42 bin 308 vaka ile 1471 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 179 kişi ile toplam can kaybı 31 bin 892'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 248 bin 968 testte 42 bin 308 vaka, 1471 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 419 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763, toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, toplam vefat sayısı 31 bin 892, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 182, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 59 bin 462 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı