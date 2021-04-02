Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 892'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 892'ye yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 892'ye yükseldi

Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 248 bin 968 testte, 42 bin 308 vaka ile 1471 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 179 kişi ile toplam can kaybı 31 bin 892'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 248 bin 968 testte 42 bin 308 vaka, 1471 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 419 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763, toplam vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, toplam vefat sayısı 31 bin 892, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 182, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 59 bin 462 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Caner Erkin Okay Yokuşlu İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kocaeli Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 892'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 20:41:52. #1.15#
title