Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 230'a yükseldi
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Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 230'a yükseldi

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Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 230'a yükseldi

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 230'a yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

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Koronavirüs salgınında can kaybı 31 bin 230'a yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 225 bin 511 testte, 32 bin 404 vaka ile 1325 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 154 kişi ile toplam can kaybı 31 bin 230'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 225 bin 511 testte 32 bin 404 vaka, 1325 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 154 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 15 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747, toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, toplam vefat sayısı 31 bin 230, toplam ağır hasta sayısı 1998, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 975 bin 108 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, - 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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