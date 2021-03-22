Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 178'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 178'e yükseldi

22.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:31
Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 178'e yükseldi

Son dakika haberler... SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 201 bin 215 testte, 22 bin 216 vaka ile 981 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 117 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 178'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 201 bin 215 testte 22 bin 216 vaka, 981 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 494 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589, toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, toplam vefat sayısı 30 bin 178, toplam ağır hasta sayısı 1644, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 844 bin 681 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 178'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 21:32:35. #1.14#
title