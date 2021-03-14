Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 489'a yükseldi
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Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 489'a yükseldi

14.03.2021 22:51 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:57
Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 489'a yükseldi

Son dakika sağlık haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 132 bin 425 testte, 13 bin 378 vaka ile 852 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 489'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 132 bin 425 testte 13 bin 378 vaka, 852 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 516 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3, toplam vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, toplam vefat sayısı 29 bin 489, toplam ağır hasta sayısı 1392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 701 bin 76 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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