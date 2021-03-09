Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 160'a yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 160'a yükseldi

09.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:25
Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 160'a yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 140 bin 828 testte, 13 bin 755 vaka ile 801 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 66 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 160'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 140 bin 828 testte 13 bin 755 vaka, 801 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 639 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 403 bin 108, toplam vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, toplam vefat sayısı 29 bin 160, toplam ağır hasta sayısı 1289, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 640 bin 669 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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