Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 471'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 471'e yükseldi

14.02.2021 20:28 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:19
Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 471'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 104 bin 108 testte, 6 bin 287 vaka ile 666 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 94 kişi ile toplam can kaybı 27 bin 471'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 104 bin 108 testte 6 bin 287 vaka, 666 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 910 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719 toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183, toplam vefat sayısı 27 bin 471, toplam ağır hasta sayısı 1230, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 475 bin 329 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA


Koronavirüs salgınında can kaybı 27 bin 471'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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