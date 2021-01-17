Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi
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Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi

17.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:27
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 997'ye yükseldiSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 148 bin 636 testte, 6 bin 436 vaka ile 803 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 165 kişi ile toplam can kaybı 23 bin 997'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 636 testten 6 bin 436 vaka, 803 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 165 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 812 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 81, toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, toplam vefat sayısı 23 bin 997, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 201, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 262 bin 864 oldu.Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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