Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 152'ye yükseldi
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Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 152'ye yükseldi

12.01.2021 19:30 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:34
Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 23 bin 152'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 179 bin 208 testte, 9 bin 809 vaka ile 983 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 171 kişi ile toplam can kaybı 23 bin 152'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 179 bin 208 testten 9 bin 809 vaka, 983 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 13 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 26 milyon 555 bin 992, toplam vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, toplam vefat sayısı 23 bin 152, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 701, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 218 bin 464 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5 yatak doluluk oranı yüzde 45,5 erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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