Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 70'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 182 bin 645 testte, 13 bin 830 vaka ile 1458 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 191 kişi ile toplam can kaybı 22 bin 70'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 182 bin 645 testte, 13 bin 830 vaka ile 1458 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 702 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210, toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, toplam vefat sayısı 22 bin 70, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 303, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 164 bin 40 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'BİRLİKTE MÜCADELE İLE KAZANACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, Bugün tespit edilen 1458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı