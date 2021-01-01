Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 93'e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 21 bin 93'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 158 bin 103 testte, 12 bin 203 vaka ile 1908 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 212 kişi ile toplam can kaybı 21 bin 93'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 158 bin 103 testten 12 bin 203 vaka, 1908 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 110 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 24 milyon 662 bin 670, toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855, toplam vefat sayısı 21 bin 93, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 891, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 114 bin 760 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'KAYIPLARIMIZ AZALACAK'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 1908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı