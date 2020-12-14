Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 646'ya yükseldi
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Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 646'ya yükseldi

14.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:57
Son Dakika | Koronavirüs salgınında can kaybı 16 bin 646'ya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 204 bin 289 testte, 29 bin 617 vaka ile 5 bin 64 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 229 kişi ile toplam can kaybı 16 bin 646'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 204 bin 289 testten 29 bin 617 vaka, 5 bin 64 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 164 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5, toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, toplam vefat sayısı 16 bin 646, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 980, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 631 bin 944 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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