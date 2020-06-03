Son dakika! Koronavirüs önlemleri Son dakika haberi... Muş'ta polis ekipleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında caddelerde yürüyen ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları anons yaparak uyarıyor.

Muş'ta polis ekipleri, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında caddelerde yürüyen ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları anons yaparak uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Caddelerde koronovirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları uyaran ekipler, maske kontrolü yaptı.

Ekipler, araçlarından da "Koronovirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım maske takmaya, sosyal mesafeye dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu döneminde inşallah hep birlikte aşacağız. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz." şeklinde anons yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler de vatandaşlara maske dağıtarak önlemler hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA