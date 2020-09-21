Son dakika! Koronavirüs ile bakır ürünlere talep arttı
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Son dakika! Koronavirüs ile bakır ürünlere talep arttı

Son dakika haberi... KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte sağlıklı olmasından dolayı mutfaklarda bakır ürünler tercih edilmeye başlandı.

Son dakika! Koronavirüs ile bakır ürünlere talep arttı
21.09.2020 08:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:45

KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte sağlıklı olmasından dolayı mutfaklarda bakır ürünler tercih edilmeye başlandı. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, pandemi nedeniyle satışların arttığını ve insanların sağlıklı olduğu için bakır ürünlere yöneldiğini söyledi.

Bakır ürünlerinin hem yöresel hem de insan vücuduna zararsız olması sebebi ile pandemi sürecinde vatandaşların bakıra olan ilgisi arttı. Vatandaşların bakır tencere, tava ve fincan kullanımına yönelmesi, Bakırcılar Çarşısı esnafını da mutlu etti. Bakırın sağlıklı olmasından dolayı tercih edildiğini ifade eden Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, vatandaşların bu süreçte sağlık konusuna dikkat ettiği için bakır ürünleri daha çok almaya başladığını söyledi.

'SON YILLARDA AVRUPA'DA DA KULLANIMI ARTTI'Celal Açık, bakırın sağlık açısından ön planda olan bir ürün olduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle satışların arttığını ve insanların sağlıklı olduğu için bakır ürünlere yöneldiğini anlatan Açık, "Birkaç yıldır bakır satışında önemli gelişmeler var. Özellikle sağlıklı olmasından dolayı pandemi sonrası satışlar daha da artmış durumda. Biz, burada hijyen ortamını da sağladığımız için müşterilerin ilgisi yoğun" dedi.

Bakırın sağlıklı olduğunu tüm dünyanın anladığını belirten Celal Açık, son yıllarda Avrupa'da da bakır kullanıldığını sözlerine ekledi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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