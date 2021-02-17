Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz'den "rehavete kapılmayın" uyarısı Açıklaması
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz'den "rehavete kapılmayın" uyarısı Açıklaması

17.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:15
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz'den

Edinilen son dakika haberine göre Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki azalmanın ve aşılamanın sürmesinin, insanları rehavete düşürmemesi gerektiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki azalmanın ve aşılamanın sürmesinin, insanları rehavete düşürmemesi gerektiğini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde aşılama çalışmalarının belirlenen takvim kapsamında devam ettiğini belirtti.

Son birkaç aydır alınan sıkı tedbirler sonucunda vaka sayılarının düştüğünü anlatan Gündüz, şöyle devam etti:

"Hastaneye yatması gereken hasta sayılarında bir azalma var. Dolayısıyla da yoğun bakımlarda yatması gereken hastalarda bir azalma oldu ancak şunu söylemek gerekir ki bu, sıkı tedbirler sonucunda oluşan bir sonuç. Hem vaka sayılarının azalması hem de aşılamanın, insanlarımızı çok da rehavete sevk etmemesi gerekir. Eğer bu tedbirleri biraz daha gevşetirsek iki haftanın içinde durum tam tersine dönebilir. Vaka sayılarının azalması virüsün ortadan kalktığını göstermiyor. Sadece tedbirlerin gerçekten uygulandığı anlamına da geliyor. Dolayısıyla aşı takvimi sonuçlanıncaya kadar, toplumun önemli bir kısmı bağışıklık kazanıncaya kadar tedbirlere sonuna kadar devam etmemiz son derece önemli. Vaka sayılarının azalmasının bizi bu tedbirleri gevşetmeye sevk etmemesi gerekiyor."

"Aşı sırası gelenlere mutlaka aşılanmalarını öneriyorum"

Gündüz, "Vakaların azalması ya da aşılanmaların devamı, insanları gerçekten umutlandırırken rehavete sürükleyebilir. Aşı takvimi sonuçlanana kadar, vatandaşların önemli bir bölümünün aşılanmasına kadar tedbirlere devam etmek ve bu sayıyı çok düşük tutmak, azaltmak elimizde." dedi.

Gündüz, "O nedenle bu umudumuz tedbirlerin gevşemesine yol açmasın. Birkaç ay daha sabırla bekleyelim, baharın sonunda çok daha iyi bir yaza gireceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

CoronaVac aşısının Türkiye'de herhangi ciddi bir yan etkisinin görülmediğini dile getiren Gündüz, bunun da ilk etapta çekimser davrananlara örnek olduğunu ve onları cesaretlendirdiğini kaydetti.

Gündüz, bu hastalıktan kurtulmak için toplumun büyük bir kısmının bağışıklık kazanması gerektiğini anlatarak, "Aşı sırası gelenlere mutlaka aşılanmalarını öneriyorum." dedi.

"İnaktif aşı mutant virüse karşı da etkin"

Şu an uygulanan inaktif aşının mutant virüslere karşı da daha avantajlı olduğunun bilindiğini vurgulayan Gündüz, "Diğer aşı türlerine göre inaktif aşıların mutant virüslere karşı da etkin olması, Batılı ülkeleri de yavaş yavaş bu inaktif aşıya doğru yönlerini çevirmelerine neden oldu. Biz de bu aşı tercihimizde mutant virüslerle karşılaşsak bile daha avantajlı olduğumuz için daha şanslıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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