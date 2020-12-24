Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısını yan etkileri var mı? Kimlere aşı yapılacak?

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün yeni mutasyonu ve aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor. Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşı zorunlu olacak mı? Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısını yan etkileri var mı?

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün yeni mutasyonu ve aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor. Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşı zorunlu olacak mı? Çin aşısı ne zaman gelecek? Çin aşısını yan etkileri var mı? İşte detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor. Bu güzel haberlerin milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AŞI YAPMAK ZORUNLU MU OLACAK? KİMLERE AŞI YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Bilim Kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.' denildi.

Koronavirüs aşısı ilk olarak,

1) İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

2) İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

3) Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

4) Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.