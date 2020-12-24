Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşının yan etkileri! Aşı zorunlu olacak mı?
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Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşının yan etkileri! Aşı zorunlu olacak mı?

24.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:51
Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşının yan etkileri! Aşı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs sebebiyle yasaklar getirildi. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası neler oldu? Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşının yan etkileri! Aşı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşının yan etkileri! Aşı zorunlu olacak mı? Detaylar haberimizde.

KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. İnancımız bize her darlıktan sonra bir genişlik olduğunu söylüyor. Bu güzel haberlerin milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELER?

Kurumumuzda çalışmanın ara sonuçlarını Bilim Kurulumuza sunmuştur. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleriyle aşımızın ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımıza gösterdiği etkiden emin olduk. Çalışmayı yürüten hocalarımız birazdan detayları paylaşacaktır. Çin makamları da Türkiye'ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar."

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