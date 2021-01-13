SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak?

13.01.2021 18:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:01
SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe-Cuma günü itibariyle Koronavirüs aşısının vurulacağını duyurdu! Bir son dakika haberiyle Koronavirüs aşısının bazı illere ulaştığı haberi geldi! Peki, Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak?

Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde Koronavirüs aşısı ve aşı takvimi var. Çin menşeili SinoVac firmasının ürettiği Koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirildi. 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarınca yapıldı. Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe-Cuma günü itibariyle Koronavirüs aşısının vurulacağını duyurdu! Bir son dakika haberiyle Koronavirüs aşısının bazı illere ulaştığı haberi geldi! Peki, Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak?

KORONAVİRÜS AŞISI HANGİ İLLERE GELDİ?

Çin menşeili SinoVac firmasının ürettiği Koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ilk etap 520 doz aşı uygulanacak. Koronavirüs aşıları aşağıda bulunan şehirlere ulaştı:

  • Samsun: 26 bin
  • Antalya: 25 bin 880
  • Van: 11 bin 700
  • Çorum: 9 bin 500
  • Nevşehir: 4 bin 250

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Cemal Hünal Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Tolga Ciğerci Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 19:01:00. #1.14#
title