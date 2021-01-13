SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe-Cuma günü itibariyle Koronavirüs aşısının vurulacağını duyurdu! Bir son dakika haberiyle Koronavirüs aşısının bazı illere ulaştığı haberi geldi! Peki, Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak?

Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde Koronavirüs aşısı ve aşı takvimi var. Çin menşeili SinoVac firmasının ürettiği Koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirildi. 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarınca yapıldı. Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe-Cuma günü itibariyle Koronavirüs aşısının vurulacağını duyurdu! Bir son dakika haberiyle Koronavirüs aşısının bazı illere ulaştığı haberi geldi! Peki, Koronavirüs aşısı illere ulaştı! Koronavirüs aşıları hangi şehirlere ulaştı? İlk kimler Koronavirüs aşısı olacak?

KORONAVİRÜS AŞISI HANGİ İLLERE GELDİ?

Çin menşeili SinoVac firmasının ürettiği Koronavirüs aşısı Türkiye'ye getirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ilk etap 520 doz aşı uygulanacak. Koronavirüs aşıları aşağıda bulunan şehirlere ulaştı: