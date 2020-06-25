Son dakika! KORONAVİRÜS AKCİĞERİNİN YÜZDE 80'İNİ KAPLAMIŞTI; OZON TEDAVİSİYLE HAYATA DÖNDÜ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! KORONAVİRÜS AKCİĞERİNİN YÜZDE 80'İNİ KAPLAMIŞTI; OZON TEDAVİSİYLE HAYATA DÖNDÜ

Son dakika güncel haberi... İSTANBUL'da 52 yaşındaki Ahmet Emecen, geçtiğimiz nisan ayında yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle soluğu hastanede aldı.

25.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:22

İSTANBUL'da 52 yaşındaki Ahmet Emecen, geçtiğimiz nisan ayında yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle soluğu hastanede aldı. Yapılan testler sonucunda koronavirüsün Emecen'in akciğerinin yüzde 80'ini kapladığı belirlendi. Nefes almakta güçlük çeken hasta, 18 günlük yoğun bakım sürecine rağmen iyileşemedi. Ümitlerin kaybolduğu anda doktorların ozon tedavisi uyguladığı Ahmet Emecen, 2 aylık tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yendi.

Koronavirüsün etkilediği kişilerden biri de İstanbul'da esnaflık yapan Ahmet Emecen oldu. Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden Emecen'e koronavirüs testi yapıldı. Testin pozitif çıkması sonucu çekilen tomografide virüsün akciğerlerin yüzde 80'ini kapladığı belirlendi. Nefes almakta güçlük çeken Emecen, apar topar yoğun bakıma kaldırıldı. Koronavirüs tedavisine başlanan adam, tedaviye rağmen iyileşemedi. Doktorların 'hastayı kurtaramıyoruz' dediği bir dönemde Emecen son bir umutla İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'ya sevk edildi. Emecen'e bu hastanede ozon tedavisi uygulandı.

Yoğun bakımda ozon tedavisi almaya başlayan Emecen, günden güne hızla iyileşmeye başladı. Tedaviyi gerçekleştiren İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir, 'Ozon kuvvetli bir dezenfektan. Hem bakteri hem virüsler üzerinde etkili. Uygun dozlarda kullanıldığında kandaki virüsleri parçalayacağını öngörmüştükö dedi.

"CİĞERLERİMİN PATLAYACAĞINI HİSSETTİM"

Nefes alırken adeta ciğerinin parçalandığını anlatan Ahmet Emecan, 'Önce ateşimin çıktığını hissettim. Kahvaltıya geçtiğimizde iştahımın da olmadığını fark ettim. Biraz öksürüğüm vardı. O gün bir devlet hastanesine gittim. Orada film çekildi ve koronavirüs tespit edildi. Virüsün akciğerlerimi kapladığını söylediler. Nefes diye bir şey kalmamıştı. Virüsün ciğerlerimi kapladığını hissediyordum. Nefes alamadığım için artık son safhaya geldiğimi biliyordum. Benim için çok zorlu bir süreçti. Ciğerlerimin patlayacağını hissettim. Bunun üzerine yoğun bakıma aldılar. 18 gün kadar yoğun bakımda kaldım. Oksijen seviyem düzelince servise aldılarö diye konuştu.

"HİÇBİR HASTALIĞIM YOKTU ANCAK VİRÜSÜ ÇOK ZOR ATLATTIM"

Tansiyon, kalp ve diyabet gibi hiçbir yan hastalığı olmamasına rağmen zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini ifade eden Emecen, ozon tedavisi sonrası yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"50 yaşına kadar doktor yüzü görmemiş bir insanım. Sigara ve alkol gibi bir alışkanlığım bile yoktu. Bunlara rağmen hastalığı çok ağır geçirdim. Hastalığı en ağır geçirenlerden biri olduğumu hissediyorum. Tedaviler uygulandı ama vücudum cevap vermedi. Entübe (solunum cihazına bağlama) işlemi yapılacağı söylendi. Yoğun bakımdayken 3'üncü günümde ozon tedavisine başlandı. Bunun ardından vücudumda toparlanmalar olduğunu hissettim. Kendimi iyi hissetmeye başladım. Beni hayata bağlayan ailem, çevrem, sevdiklerim oldu. Yanımda olamasalar da arkamda benimle olduklarını biliyordum. Evet, çok zorlu bir süreçti ama mücadele edebileceğimi biliyordum. Çok şükür iyiyim."

"HAYATI SEVİYORSANIZ MESAFENİZE DİKKAT EDİN"

Emecen, bazı insanların normalleşme ile koronavirüs tehlikesini unuttuğunu belirterek, 'Dışarıda maskesiz, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insanları gördükçe çok üzülüyorum. Onlar hem kendilerini hem de diğer insanların hayatını riske atıyorlar. Bu hastalığa yakalandıklarında çok üzüleceklerini bilmiyorlar. Bilseler herhalde bunu yapmazlar. İnsanlar birbirlerini ve hayatı seviyorlarsa lütfen dikkatli olsunlar" uyarısında bulundu. Eşi Hatice Emecen ise zorlu bir tedavi süreci geçirdiklerini anlatarak, 'Yalnız başınaydı, yanına hiç gidemedik. Bizim için onun yanında olamamak çok zordu. İnsanlara tavsiyem, maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde. Yoğun bakım çok zorlu bir süreç" dedi.

YOĞUN BAKIM DOKTORU: AHMET BEYİ KURTARAMIYORUZ

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir de uyguladıkları tedavi hakkında şunları söyledi:

"Yoğun bakım doktorumuz beni aradı. Tedaviye rağmen hastalığın ilerlediğini ve Ahmet beyi kurtaramadıklarını söyledi. Ne yapabiliriz diye düşündük. Ben klinik koronavirüs hastalarıma ozon terapi uyguluyordum. Sonuçların başarılı olduğunu, hastaların çabucak toparladığını gördüm. Ahmet beye de yoğun bakımda ozon terapi uygulamaya başladık. Tedaviye başladıktan sonra yaptığımız kontrollerde oksijen düzeylerinin kısa sürede yükseldiğini, nefes darlığının azaldığını görmeye başladık. Belli bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarabileceğimizi yakınlarına söylediğimde kimse inanamadı. Ancak ozon tedavisi sonrası oksijen düzeyi klinikte tedavi edebileceğimiz düzeye geldi. Belli bir süre klinikte tedavi ettik. Klinikte yatarken de ozon tedavisi uyguladık ve her seferinde oksijeni gittikçe yükseldi. Bunun yanında vücut direnci ve beslenmesi de düzeldi."

"OZON GÜÇLÜ BİR DEZENFEKTAN"

Ozon tedavisinin alerjisi olmayan herkese uygulanabileceğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, "Ozon aynı zamanda kuvvetli bir dezenfektan. Hem bakteri hem de virüs üzerinde etkili. Uygun dozlarda kullanıldığında kandaki virüsleri parçalayacağını öngörmüştük. Koronavirüs kana saldıran bir virüs. Kandaki kırmızı hücrelere yerleşerek onları parçalayıp oradan besleniyor. Kana ozonu uyguladığımızda virüsün yok olduğunu ve belirtilerin gerilediğini tespit ettik. Koronavirüs hastalarında ozon tedavisini kullandık. Koronavirüs tedavisinde ozon terapisi ilk seçenek olarak kullanılabileceği gibi, diğer tedavilere destek olarak da tercih edilebilir."

Son dakika! KORONAVİRÜS AKCİĞERİNİN YÜZDE 80'İNİ KAPLAMIŞTI; OZON TEDAVİSİYLE HAYATA DÖNDÜ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret Haber
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit...
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Volkan Bozkır Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika! KORONAVİRÜS AKCİĞERİNİN YÜZDE 80'İNİ KAPLAMIŞTI; OZON TEDAVİSİYLE HAYATA DÖNDÜ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 15:25:28. #1.15#
title