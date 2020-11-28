Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı
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Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı

28.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:44

Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı Test sonucunu beklemeyen şoför polis tarafından direksiyon başında yakalandı Afyonkarahisar'da korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkan bir şoför şehir içi dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı.

Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı

Test sonucunu beklemeyen şoför polis tarafından direksiyon başında yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da korona virüs (Covit-19) testi pozitif çıkan bir şoför şehir içi dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı. Koronalı şoför sonrasında olay yerine çağrılan İl Salgın Denetim ekipleri tarafından karantina sürecini geçirmek üzere KYK yurduna götürüldü.

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Olay, Marulcu mahallesi Yeşilyol caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, korona virüs belirtileri gösteren Erdal E., İsimli şahıs önceki gün akşam saatlerinde PCR testi yaptırdı. Ancak Erdal E., Test sonucunu beklemeden Ataköy-Merkez hattında çalışan dolmuşta şoförlük yapmaya devam etti. Erdal E., sonucunun pozitif çıkmasına rağmen evinde olmadığı belirlenince İl Salgın Denetim ekipleri polise bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı kullandığı 03 M 203 plakalı dolmuşun Yeşilyol caddesi üzerinde olduğunu belirledi. Ardından dolmuşun önünü polis araçları ile kesen ekipler dolmuştaki yolcuları indirerek şahsın araçta beklemesini ve dışarı çıkmamasını istedi. Sonrasında bölgeye İl Salgın Denetim ekipleri istendi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler şahsı minibüse bindirerek karantina sürecini geçireceği KYK yurduna götürdü.

Şahsın neden test sonucunu beklemeden dolmuş kullanmaya devam ettiği ise belirsizliğini koruyor.

Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı
Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı
Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı
Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı
Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı
Koronalı şoför dolmuş sürerken polis tarafından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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