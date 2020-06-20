Son dakika... Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı
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Son dakika... Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Son dakika güncel haberi: Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı Erzurum'da korona virüs tedbirleri altında başladı.

20.06.2020 20:02 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:16

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

ERZURUM - Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı Erzurum'da korona virüs tedbirleri altında başladı.

Öğrenciler sınava girecekleri merkezlere yakınlarıyla birlikte geldi. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşen sınav öncesi öğrenciler okul bahçesine ateşleri ölçülüp dezenfekte kullanmaları istenerek alındı. Öğrencilere maske dağıtımı yapıldı. Öğrenciler sınav salonuna sosyal mesafe kurallarına uyularak alındı.

Öte yandan sınavın başlamasına az bir zaman kala son dakikalarda sınava yetişebilen bir öğrenci ise görevlilerin yardımıyla sınava yetiştirildi.

Son dakika... Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Kaynak: İHA

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