Son dakika haberi | Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın
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Son dakika haberi | Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın

11.12.2020 22:08 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:21

Son dakika 3. sayfa haberi: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe, iş yerinin arkasına -yaptırdığı kapıyı içeri gizlice müşteri alındığını fark eden polis mekana baskın düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe, iş yerinin arkasına -yaptırdığı kapıyı içeri gizlice müşteri alındığını fark eden polis mekana baskın düzenlendi. Baskında 37 kişiye para cezası uygulandı

ADANA - Adana'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafenin gizlice içeri müşteri aldığı ihbarı üzerine polis söz konusu iş yerine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında oyun masalarını dolduran 37 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafenin açık olduğu ve içeri gizlice müşteri kabul ettiği ihbarı aldı. Bunun üzerine polis, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan kafeye baskın düzenlendi.

Kafe dışarıdan bakıldığı kapalı görünürken işletmeye arka taraftan açılan kapıyla müşterileri içeri aldıkları belirlendi. Polis kafenin arka kapısından söz konusu iş yerine giriş yaptı. Oyun masalarını dolduran, nargile içen ve yemek yiyen kişilerin her birine koronavirüs tedbirlerini ihlaleden idari işlem yapıldı. Toplam 3'ü kadın 37 kişiye para cezası uygulandı.

İş yeri daha önce mühürlenmiş

Polis bu baskından tam bir ay önce 11 Kasım Çarşamba günü, aynı iş yerine baskın düzenlendiği öğrenildi. Düzenlenen o baskında da birçok kişiye para cezası kesilirken iş yerinin ruhsatına el konulup mühürlendiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın
Son dakika haberi | Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın
Son dakika haberi | Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın
Son dakika haberi | Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıp içeri müşteri kabul eden kafeye baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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