Son Dakika | Korona tedbirleri altında 15 Temmuz anması
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Son Dakika | Korona tedbirleri altında 15 Temmuz anması

Son dakika güncel haberi: İZMİR (İHA) – FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İzmir Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi.

Son Dakika | Korona tedbirleri altında 15 Temmuz anması
15.07.2020 21:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:00

İZMİR (İHA) – FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İzmir Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Pandemi nedeniyle vatandaş girişlerinin olmadığı programda, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildi.

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de 15 Temmuz'da şehit olanlar anıldı, demokrasinin önemi vurgulandı. Bu yıl ilk defa korona virüs pandemisi nedeniyle Konak Meydanı'nda düzenlenen programa vatandaşlar alınmadı. Güvenlik çemberine alınan meydana sadece protokol üyeleri giriş yaptı. Meydana alınan protokol, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımına dikkat etti. Anma programına; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, üniversite rektörleri ile gaziler katıldı. Anma programında, İzmir'de bulunan 15 Temmuz gazileri de hazır bulundu.

Dualar edildi

Anma programı, mehteran takımının İzmir Büyükşehir Belediye binası önünden Konak Meydanı'na giriş yapması ile başladı. Mehteran gösterisinin ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından İzmir İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'anı-ı Kerim tilaveti okundu, ilahi grubu tasavvuf musiki dinletisi sunuldu, dualar edildi. Anma programında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TV ekranlarından yaptığı konuşma canlı olarak ekranlarda gösterildi. Saatler 21.15'i gösterdiğinde darbe girişiminin ilk görüntülerinden oluşan kolaj yayını yapıldı. Ekranlarda, yine 15 Temmuz gecesi yaşananlar yayınlanacak, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun Kahramanlık Türküleri konseri ve zeybek gösterisi de yer alacak. Anma programında, saat 00.13'te tüm camilerden sela, 00.20'de İzmir İl Müftülüğü görevlisi tarafından Fetih Suresi okunacak. Program, sabah namazı ile son bulacak.

"Ülkemiz, üstesinden geldiği her saldırıdan daha da güçlenerek çıkmaktadır"

Programda konuşan İzmir Valisi Köşger, "Bu şanlı mücadelede gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde hayat temenni ediyorum. Onların aile bireylerine şükranlarımı sunuyorum. Gerek tarihimizde gerekse yakın geçmişimizde bazı önemli hadiseleri iyi tahlil etmemiz, geleceğimizin şekillenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetini irdelersek, konuyu milletimizin son 150 yıllık tarihinde yaşadıklarından bağımsız ele almamamız gerekiyor. Tarihi olaylarımıza milli şuur ile bakmamız yeterli olacaktır. Şer odakları ve onları kullanan malum eller bilmektedir ki bu millet, artık 100 yıl önceki gibi değildir. Bölgesinde ve dünyada ezilenler için yeniden bir umudun kapısıdır. 15 Temmuz gecesi tüm farklılıkları geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ilkelerinde birleşenler bu ulvi amacın muzafferi olacaktır. Şükürler olsun ki ülkemiz terör örgütleri ve bazı kirli ellerin taşeronları vasıtasıyla tuzakları bozarak yola davem ederken üstesinden geldiği her saldırıdan daha da güçlenerek çıkmaktadır" dedi. Konuşmaların ardından 15 Temmuz gazileri ve Karşıyaka Muharip Gazileri Derneği yöneticilerine plaket takdim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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