Son Dakika | Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti

09.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:18

Son dakika genel haberi... Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti Manisa'yı üzen ölüm Bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti

Manisa'yı üzen ölüm

MANİSA - Bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti.

Uluslararası platformlarda yaptığı başarılı çalışmalarla bilinen ve uzun yıllardır Manisa'da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden Koyuncu'nun bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Koyuncu'nun ölümü, Manisa'da sevenlerini üzüntüye boğdu.

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu kimdir?

Faik Mümtaz Koyuncu, Aydın'ın Söke ilçesinde doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1978 yılında mezun olan Koyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini 1982 yılında tamamladı. Girne 100 yt. Asker Hastanesinde yedek subay olarak askerlik görevini yerine getiren Koyuncu, Malatya SSK Hastanesindeki zorunlu görevinin ardından İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesine Başasistan olarak atandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına 1995 yılında yardımcı doçent olarak atandıktan sonra aynı anabilim dalında doçent ve profesör kadrolarına yükseldi. Yaklaşık 50 civarında uluslararası ve 100 kadar ulusal yayın yanında çok sayıda bilimsel toplantıda davetli konuşmacı ve oturum başkanlığı da yapan Koyuncu, MCBÜ'de Kadın Doğum Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu.

Son Dakika | Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti
Son Dakika | Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti
Son Dakika | Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti
Son Dakika | Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ayaz bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı
Ayaz bebeğin tedavisi için kampanya başlatıldı
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: ' Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli'
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 TL... Prof. Dr. Gökoğlu: " Akdenize kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsade edilmeli"
Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların
Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Pierre Webo Serdar Aziz Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:18:55. #1.14#
title