Son dakika korona tablosu! 1 Ağustos bugünkü vaka sayısı tablosu son dakika! 1 Ağustos vefat sayısı! Son Dakika- 1 Ağustos Pazar Covid 19 tablosu!
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Son dakika korona tablosu! 1 Ağustos bugünkü vaka sayısı tablosu son dakika! 1 Ağustos vefat sayısı! Son Dakika- 1 Ağustos Pazar Covid 19 tablosu!

Son dakika korona tablosu! 1 Ağustos bugünkü vaka sayısı tablosu son dakika! 1 Ağustos vefat sayısı! Son Dakika- 1 Ağustos Pazar Covid 19 tablosu!
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Korona tablosu! Korona aşısı! Korona tablosu! Korona tablosu! 1 Ağustos koronavirüs tablosu! Vatandaşlar 1 Ağustos koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 1 Ağustos Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken, 1 Ağustos Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı, merak edildi. İşte 1 Ağustos Pazar Koronavirüs Tablosu! Günlük vaka sayısı!

Gelen son dakika haberine göre; 1 Ağustos Pazar korona tablosu açıklandı mı? Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Peki, Korona vaka sayısı kaç? Bugünkü vaka sayısı kaç? 1 Ağustos Pazar korona tablosu!

1 AĞUSTOS PAZAR KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Ağustos Pazar 2021 günü "www.covid19.saglik.gov.tr" sitesinden yayınlanan resmi tablolar bu şekildedir.

1 Ağustos 2021 korona tablosu! Bugünkü vaka sayısı kaç? 1 Ağustos vefat sayısı! Son Dakika- 1 Ağustos Pazar Koronavirüs tablosu!

Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı. 1 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 20 bin 890 vaka tespit edilirken vefat sayısı 96 ile tam 52 gün önceki seviyeyi gördü. İyileşen hasta sayısı 5 bin 752 olarak kaydedilirken günlük toplam test sayısı 251 bin 224 oldu.

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Son dakika korona tablosu! 1 Ağustos bugünkü vaka sayısı tablosu son dakika! 1 Ağustos vefat sayısı! Son Dakika- 1 Ağustos Pazar Covid 19 tablosu! - Haberler
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