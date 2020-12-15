Son dakika! Koron virüs denetiminde aranan 46 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Koron virüs denetiminde aranan 46 kişi yakalandı

15.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:17
Son dakika! Koron virüs denetiminde aranan 46 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde, farklı suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Kocaeli'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde, farklı suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Kocaeli'de il genelinde korona virüs salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymayan çok sayıda kişiye ceza kesilirken, aranan suçlular da yakayı ele verdi. Dün, gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde farklı suçlardan aranan 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde, yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsleri ve minibüslerde sorgulandı. Bu kapsamda bin 541 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 92 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 633 araç kontrol edildi. - KOCAELİ

Son dakika! Koron virüs denetiminde aranan 46 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aranan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
Aranan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı
Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü
Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü
Jandarmadan helikopterli korona virüs denetimi
Jandarmadan helikopterli korona virüs denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Gülben Ergen Nilgün Belgün
Spor Neymar Kylian Mbappe Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk İzmir İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Koron virüs denetiminde aranan 46 kişi yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:23:04. #1.15#
title