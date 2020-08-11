Son Dakika: Korkuteli-Tefenni yolunda kaza: 2'si ağır 9 Yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Korkuteli-Tefenni yolunda kaza: 2'si ağır 9 Yaralı Korkuteli-Tefenni karayolu Sürekler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Korkuteli-Tefenni yolunda kaza: 2'si ağır 9 Yaralı

ANTALYA - Korkuteli-Tefenni karayolu Sürekler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Tefenni istikametinden Korkuteli istikametine gelen Cavit Yıldırım yönetimindeki 07 RB 021 plakalı ticari araç ile Korkuteli'nden Tefenni istikametine gitmekte olan Hüseyin Caran yönetimindeki 03 LD 129 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 07 RB 021 plakalı araç sürücüsü Cavit Yıldırım ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Dinçay, Murat Dinçay Gülsüm Dinçay, 03 LD 129 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Caran ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Münire Caran, Fatih Caran, Emine Caran, Gülizar Caran yaralandılar.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Murat Dinçay olay yerine gelen ambulans helikopterle Antalya Akdeniz Tıp Fakültesine, Emine Caran ambulans aracı ile Antalya Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan diğer 7 yaralı Korkuteli Devlet Hastanesine ve Özel Medi Yaşam Hastanesine sevk edildiler.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA