Son dakika: Korkutan tedbir kamerada - Haberler
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Son dakika: Korkutan tedbir kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Korkutan tedbir kamerada Bursa'da beline bağladığı ipin bir ucunu arkadaşına verip çatı tamir eden adam korkuttu Bursa'da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hem de güldürdü.

BURSA (İHA) - Korkutan tedbir kamerada

Bursa'da beline bağladığı ipin bir ucunu arkadaşına verip çatı tamir eden adam korkuttu

BURSA - Bursa'da iki kafadarın metrelerce yüksekte yaptığı çatı tamiri hem korkuttu hem de güldürdü. Beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıda oturup kendisini izleyen arkadaşına veren adamın tamir yaparken çekilen fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Olay Yıldırım Gökdere Mahallesinde meydana geldi. Çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu. Çatıda kimi zaman yatarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika: Korkutan tedbir kamerada

Son dakika: Korkutan tedbir kamerada

Son dakika: Korkutan tedbir kamerada

Yok böyle tedbir

Yok böyle tedbir

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

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