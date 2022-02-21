DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - - Korku dolu silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında eski ortağını vurmuştu, o anlar saniye saniye kaydedildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eski ortakların korku dolu silahlı çatışması anbean vatandaş tarafından telefonla görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan eski ortaklar E.Y. ve F.K., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından F.K. ve E.Y.'ye birbirine silahla ateş etti. Bacağından vurulan E.Y., park halindeki bir otomobilin arkasına saklandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Vatandaş tarafından çekilen görüntüde, iki eski ortakların silahla birbirine ateş ettiği ve çevreden gelen bazı kişilerin ise ortaklardan birini darp ettiği görülüyor.