Son dakika... Körfez asfalt ekiplerinden İlimtepe'de asfalt çalışması
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Son dakika... Körfez asfalt ekiplerinden İlimtepe'de asfalt çalışması

Son dakika haberine göre Körfez Belediyesi ekipleri, İlimtepe bölgesinde mesire alanı yolunu ve İlimtepe Kültür Merkezi çevresinde asfalt çalışması yaptı.

Son dakika... Körfez asfalt ekiplerinden İlimtepe'de asfalt çalışması
09.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:45

Körfez Belediyesi ekipleri, İlimtepe bölgesinde mesire alanı yolunu ve İlimtepe Kültür Merkezi çevresinde asfalt çalışması yaptı.

Körfez Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan program dahilinde şehir genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak İlimtepe bölgesinde çalışma gerçekleştirdi. Mesire alanına inen yolda çalışma yürüten ekipler, 300 metrelik yolda asfalt yenileme çalışması yaptı. Özellikle yaz aylarında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yolda yapılan çalışma ile ulaşım daha konforlu hale getirildi. Ekipler daha sonra tamamlanan ve esnafların taşınmaya başladığı İlimtepe Kültür Merkezi'nin çevresinde de asfalt çalışması gerçekleştirdi. Eksik görülen noktalar ekipler tarafından asfaltlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Program dahilinde asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, İlimtepe bölgesinde kötü durumda olan mesire alanına inen yolda yenileme çalışması gerçekleştirdik. Toplam 300 metrelik alandaki yolu yeniledik" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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