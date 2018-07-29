Son Dakika! Koray Aydın'ın Gafına MHP'den İlk Yorum: Kimi Yuhaladıklarını Anlamadık

Meral Akşener'i partinin başında tutmak için yapılan ikna toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, çıkışta kalabalığa açıklama yaparken "Liderimiz Devlet Bahçeli" ifadesini kullanmıştı. Aydın'ın bu gafı alandakilerin tepkisini çekmiş ve yuhalanmıştı.

"YUHALAYANLAR KİMİ YUHALADI?"

Koray Aydın'ın bu gafına MHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Alandakilerin kimi yuhaladıklarını anlamadıklarını belirten Yalçın, "Yuhalayanlar Koray Aydın'ı mı, liderimizi mi yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

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