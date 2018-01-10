Kopenhag'daki ABD Büyükelçiliği Binasında Bomba Alarmı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ABD Büyükelçiliği binasının çevresinde şüpheli paket alarmı verildi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.
Danimarka Polisi, başkenti Kopenhag'daki ABD Büyükelçiliği civarında şüpheli paket bulunması üzerine harekete geçti.
Büyükelçiliğin etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Bomba imha ekipleri olay yerine geldi.
Polis, henüz şüpheli paketin patlayıcı olup olmadığı yönde bir bilgi vermedi.
Ayrıntılar geliyor...
Olay yerinden fotoğraflar: