KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın cenazesi, otopsinin ardından morgdan alındı.

ISPARTA (DHA) - Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın cenazesi, otopsinin ardından morgdan alındı. Rabia Kallı'nın babası Emin Kallı, 'Acımız büyük. Üniversite camiası olarak arkadaşlarımızın hepsi hazırdı. Ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlardı ama Rabia'mızın ömrü buraya kadarmış demek ki. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz' dedi. Rabia Kallı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üniversite, Isparta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title