Son dakika: Köpeklerin sesinden rahatsız olunca, 'komşusunu silahla tehdit etti' iddiası

SAMSUN'da hayvansever Nino Kılıçkıran (50), bahçesinde beslediği köpeklerin sesinden rahatsız olan komşusu H.H. tarafından silahla tehdit edildiğini iddia etti. Kılıçkıran'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan H.H. ifadesinin ardından ruhsatlı tabancasına el konularak serbest bırakıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Ocak günü öğle saatlerinde Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Dezavantajlı, hasta veya engeli bulunan 27 köpek, 60 kedi ve midilliye kendisine ait evin bahçesinde bakan Nino Kılıçkıran'ın yanına komşusu H.H. geldi. Köpeklerin sesinden rahatsız olduğunu söyleyen H.H. elinde tabanca ile tehditler savurdu. Kılıçkıran'ın cep telefonu ile görüntü almaya çalışması üzerine komşusu araçla uzaklaştı. Kılıçkıran polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.H.'yi gözaltına aldı. H.H., ifadesinin ardından ruhsatlı tabancasına el konularak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'BANA, 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ'Yaklaşık 8 senedir sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştığını belirten Kılıçkıran, "Hayvanlara yemek yaptığım kazanları temizlerken birden hızlı gelen bir araç aniden yanıma yanaştı. Ben o esnada tankerin bulunduğu noktadan ilerliyordum ancak H.H. aracından inerek beni yanına çağırdı. Ben de gittim. Ardından hızlıca aracına döndü ve aracından çıkardığı silahı göğsüme doğrultarak, 'Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulundu. Bana doğrultulan silahı görünce yaşadığım şoka rağmen yakınımda bulunan motosikletimin üzerinden telefonumu alarak yaşanan olayı kayda almaya başladım. Kendisini videoya aldığımı gören H.H., silahını aracının içerisine koydu ve kendisi de aracına binerek yanımdan uzaklaştı. Başıma bir şey gelmesi durumunda sebebini H.H.'den bilirim" dedi. 'BOYUN EĞMEYECEĞİM'

Güvenlik kameralarının yaşananları kayıt altına aldığını söyleyen Kılıçkıran, "Kendisi kamera kayıtları olmasına rağmen yaşananları inkar etmiş. Sonuna kadar şikayetçiyim çünkü bu tutumu sergileyebilecek hakkı yok. Ne benim ne de hayvanlarımın kimseye zararı yoktur bunu çevredekilere sorabilirsiniz. Ben çoluğumu çocuğumu bırakarak burada tek başıma mücadele veriyorum. Maalesef burada bile iki parça toprak için rahatsız ediliyoruz. Ben her hayvanı çok severim ancak bu insanlar kendileri yaşatmayı bilmezler, yaşatana ise baskı kurarlar. Ben bu yaşıma kadar kimseye boyun eğmedim, bundan sonra da boyun eğmeyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA