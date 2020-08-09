Son dakika... Köpek barınağının gönüllü anneleri
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Son dakika... Köpek barınağının gönüllü anneleri

Son dakika haberi... Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Geçici Köpek Barınma Evi'nde çalışan iki kadın, köpeklere anne şefkatiyle bakıyor.

09.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:33

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Molu Geçici Köpek Barınma Evi'nde çalışan iki kadın, köpeklere anne şefkatiyle bakıyor.

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde güvenlik ve temizlik işçisi olarak çalışırken kendi istekleriyle Köpek Barınma Evi'ne geçen Refiye Hastekkeşino ile Sevda Engür, pek çok kişinin yaklaşmaya korktuğu köpeklerle yakından ilgileniyor.

Köpeklerin temizlik ve beslenmelerinden sorumlu iki kadın, merkezdeki engelli köpeklere de ayrıca özen gösteriyor.

Refia Hastekkeşino, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde temizlik personeli olarak çalışırken hayvan bakıcılığı yapmayı çok istediğini söyledi.

Talebinin yetkililer tarafından kabul edildiğini anlatan Hastekkeşino, önce Beştepeler'deki kedi evinde çalıştığını, daha sonra da köpek barınma evine geçtiğini aktardı.

"Bu yavrucakları çok seviyorum, anne gibi seviyorum ve ilgileniyorum" diyen Hastekkeşino, şöyle konuştu:

"Hayvanlarla ilgilenmeyi çok seviyorum, burası bana terapi gibi geliyor. Sabah ilk iş temizliklerini yapıyoruz. Sonra sularını ve yemeklerini veriyoruz. Engelli hayvanlarımız var, onlarla özel olarak ilgileniyoruz. Gün içinde ziyaretçiler geliyor, onlarla da ilgileniyoruz, köpeklerin sahiplenmelerinde görev alıyoruz. Sahiplendirirken aklımız kalıyor zaman zaman, sahiplenen kişiye de gerekenleri söylüyoruz. Tabi ki bir yuvaları olacağı için seviniyoruz. Ziyaretçiler bizleri görünce şaşırıyor, 'Korkmuyor musunuz' diyorlar. İlk başlarda zorluklar yaşadım ama sonra anladım onların dillerini. Felçli dostlarımız var burada, onlar sularını içemiyor, yemeklerini kendileri yiyemiyor. Burada çalışma arkadaşım var onunla beraber bu hayvanları kaldırıyoruz, sularını içiriyoruz, yemeklerini yediriyoruz. "

"Hayvan bakıcılığı her zaman gönlümde yatıyordu"

Hayvanat bahçesinde uzun süre güvenlik görevlisi olarak çalışan Sevda Engür ise hayvanlarla her zaman iç içe olduğunu dile getirdi.

Hayvan bakıcılığının her zaman gönlümde yattığını anlatan Engür, şunları kaydetti:

"Çok istedim buraya gelmeyi. Hayvanlarla ilgilenmek terapi gibi bir şey. Hayvanlardan normalde de korkmazdım. Canı yanan hayvan tepki gösterir, yoksa bir şey yapmazlar. İnsanların birebir hayvanlara yaptığı kötülükler karşısında insanlığımdan utanıyorum. Buradaki hayvanlar bizleri annelerinin yerine koyuyor. Yanlarına gittiğimiz an hemen etrafımızı sararlar, toplanırlar."

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Son dakika... Köpek barınağının gönüllü anneleri

Kaynak: AA

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