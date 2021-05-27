Son dakika... Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı Hindistan'da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçurmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

- Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı

YENİ DELHİ - Hindistan'da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçurmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Hindistan'da 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Gaurav Sharma, köpeğine helyum ile şişirilmiş balonlar bağlayarak havada uçmasını sağladı. Sharma'nın yayınladığı videoda bir arabanın üzerinden köpeği Dollar'ı vücuduna bağladığı balonlar ile yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan balkona doğru uçmasını sağladığı görüldü. Sharma ise yaptığı açıklamada, videoda tüm güvenlik önlemlerini uyguladığını öne sürerken, videoyu diğer sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek çektiğini ifade etti. Videoyu izleyenlerin bunu yapmamasını isteyen Sharma, köpeğine bir çocuk gibi davrandığını belirtti.

Sharma 4 milyondan fazla abonesi ile videoyu paylaşması ile görüntülere tepki yağması üzerine videoyu silmek zorunda kaldı. Görüntülerin ardından Hayvanlar için İnsanlar adlı hayvanları koruma örgütü ise polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, Sharma'yı gözaltına aldı.

Son dakika... Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı
Son dakika... Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı
Son dakika... Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı
Son dakika... Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgilisini öldürüp 'Planlı değildi' dedi, cinayetten dakikalar önce 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Sevgilisini öldürüp "Planlı değildi" dedi, cinayetten dakikalar önce "Herkes yaptığının bedelini öder" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Motosikletiyle geldiği zeytinlik alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi
Motosikletiyle geldiği zeytinlik alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Köpeğine balon bağlayıp uçurdu, gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 18:19:14. #1.13#

title